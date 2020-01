Raiola e il futuro di Pogba: “I tifosi della Juventus devono sognare…”

Paul Pogba di ritorno alla Juventus. Questa la possibilità sul futuro del francese. Lo ha detto, anche se non apertamente, Mino Raiola nel post-partita tra Brescia-Milan. Il noto agente, presente al Rigamonti per la sfida di Serie A in cui giocavano alcuni suoi assistiti, ha commentato anche i rumors di mercato che riguardano il centrocampista del Manchester United.

POSSIBILITA’ – Raiola ha acceso l’entusiasmo della piazza bianconera: “I tifosi della Juve devono sognare perché se non lo fai sei morto. Io non lavoro nei sogni, ma nel mondo vero per fare le scelte giuste per miei assistiti. Adesso non è il momento di dire quale sarà il futuro di Paul”, ha detto il potente agente. I fan della Vecchia Signora a questo punto sperano di rivedere presto Pogba a Torino.