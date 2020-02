Raiola fa sognare i tifosi della Juventus: “Pogba? Non gli dispiacerebbe tornare…”

“Come per Ibra, anche per Pogba l’Italia è una seconda casa”, Mino Raiola torna a parlare del futuro di Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United rimane uno dei temi caldi del mercato soprattutto in ottica Juventus. Il noto agente del centrocampista francese ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti al termine della sfida tra Milan e Juventus valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia.

RITORNO – “Come per Ibra, anche per Pogba l’Italia è una seconda casa. Non gli dispiacerebbe tornare alla Juve, ne riparleremo dopo l’Europeo”. Questa la sentenza di Mino Raiola riguardo al futuro del Polpo. I tifosi della Vecchia Signora, adesso, sognano il grande ritorno. Il centrocampista sta per tornare in campo col Manchester United dopo i problemi fisici in quella che potrebbe essere una delle sue ultime apparizioni in maglia Red Devils.

ALTRI – Ma la sfida di Coppa Italia è stata l’occasione di vedere anche alcuni suoi assistiti da vicino: “De Ligt e Ibra? Emozionante per me vedere il duello De Ligt-Ibrahimovic. C’è un’epoca nuova che sta iniziando ed un’altra che sta arrivando agli sgoccioli”. E su Donnarumma: “Il Milan sa cosa io penso. Adesso non voglio parlare del suo rinnovo per non alzare un polverone. Sta bene, è tranquillo, ha un obiettivo che è quello di qualificarsi con il Milan per la Champions se è possibile, poi ci saranno gli Europei e vediamo”.