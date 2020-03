Raiola, la mossa a sorpresa per Donnarumma e la destinazione inaspettata

Nonostante il periodo difficile con il calcio che piano piano si sta fermando completamente a causa dell’emergenza coronavirus, si parla già di calciomercato. E in ottica Milan, a tenere banco, è il futuro del portiere Gianluigi Donnarumma.

Dopo l’addio di Boban e quello sempre più probabile di Maldini potrebbero voler dire rivoluzione. E in tal senso, l’addio del portiere sembrebbe molto probabile. Come riporta Don Balon, Mino Raiola sarebbe a lavoro per trovare una nuova squadra al giovane giocatore. Donnarumma sarebbe ben lontano dal rinnovo del contratto in scadenza con i rossoneri nel 2021 e su di lui, non è un segreto, ci sarebbero le più forti squadre del mondo. Il Milan lo valuta attorno ai 60 milioni e secondo quanto riferito dal portale spagnolo ci sarebbe una nuova pretendente interessato all’acquisto. Il Barcellona, infatti, potrebbe voler affondare il colpo sul portiere, specie se l’attuale numero uno Ter Stegen dovesse lasciare i blaugrana. Donnarumma sarebbe stato offerto dal suo agente Raiola alla dirigenza del Barça. Il portiere del Milan sarebbe un profilo più che gradito a Bartomeu e soci, che valuterebbero anche Kepa, Onana e Simon tra i pali.