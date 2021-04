Raiola, pazza idea per Haaland: vuole farlo diventare il primo giocatore a guadagnare 1 milione a settimana

Erling Haaland, quasi certamente, cambierà squadra nella prossima stagione. L’attaccante del Borussia Dortmund è ormai al centro di tantissimi rumors di mercato che lo vorrebbero tra Spagna, sponda Real Madrid o Barcellona, o Inghilterra, dove il Manchester City e il Chelsea sarebbero le più interessate. A decidere quale sarà il destino del calciatore, forse, ci penserà anche il suo agente, Mino Raiola che secondo il Mirror avrebbe in mente un piano per fargli guadagnare una cifra assolutamente monstre.

Raiola, Haaland e quel 1 milione a settimana…

Come detto, difficile decifrare esattamente quali siano le preferenze di Raiola e di Haaland per il futuro. L’unica cosa certa, almeno secondo il tabloid britannico, è che nelle intenzioni del potente procuratore ci sia la volontà di dar vita ad un contratto complesso e assolutamente ricchissimi per il suo assistito.

Si parla di un contratto che tra stipendio, bonus e sponsor potrebbe arrivare a far guadagnare al centravanti norvegese 1 milione di sterline alla settimana. Una cifra che potrebbe spaventare le squadre interessate ad Haaland, ma che Raiola sembra essere sicuro di poter raggiungere facendo diventare il giocatore il primo a tagliare questo incredibile “traguardo”.