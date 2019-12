Raiola: “Pogba non si muove, resterà al Manchester United”

Il futuro di Paul Pogba sarà ancora al Manchester United. Questo, almeno, stando alle parole del suo procuratore Mino Raiola, che ha parlato ai microfoni di Sky Sports News.

POGBA – “Paul ha sempre rispettato il Manchester United, così come i Red Devils hanno sempre rispettato Paul. L’unico che può parlare per lo United e per Paul è Solskjaer e io mi attengo a ciò che dice: Pogba non si muoverà e noi siamo felici così. Paul, in questo momento, è alle prese con un infortunio e stiamo pensando solamente a questo. Se Solskjaer ha delle idee su di lui e vuole discuterne, può chiamarmi, ha il mio numero. Fino ad allora io continuerò a parlare con Ed Woodward, che è il mio interlocutore nel club. Con Solskjaer, invece, non ho mai parlato: so solamente che Paul lo rispetta”.

