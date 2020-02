Raiola: “Pogba non vuole andare via dal Manchester United, magari rinnoviamo il contratto…”

Continua il tormentone relativo al futuro di Paul Pogba. Dopo il duro attacco nei confronti di Ole Gunnar Solskjaer dei giorni scorsi, il procuratore del centrocampista francese Mino Raiola ha fatto un passo indietro, aprendo addirittura all’ipotesi di un prolungamento di contratto con il Manchester United. Queste le sue parole a Sky Sports UK.

SOLSKJAER – “Io non ho problemi con lui e siamo aperti a trattare il rinnovo con i Red Devils. Le mie parole sono state decontestualizzate: se tu assumi un giocatore, non significa che tu lo possegga potendo fare ciò che vuoi con lui. Ultimamente qualsiasi cosa accada attorno a Solskjaer è sempre colpa mia. Io comunque non ho niente contro di lui e anzi mi ci metterò presto in contatto. A Ole auguro solamente il meglio: augurare il meglio a lui è come augurarlo a Pogba”.

POGBA – “Paul non vuole andare via dallo United, per ora è qui e ha un contratto. Durante il mercato, però, possono succedere tante cose e le persone non vogliono sentir dire questo. Ribadisco, per adesso è un giocatore dei Red Devils che rispetta il suo contratto. Tutti sono preoccupati che possa andare via, io no. Forse ci sono dei colloqui tra me e il club per il suo rinnovo”.