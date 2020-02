Rakitic-Barcellona, divorzio a fine stagione? Si fa avanti un top club

Dopo sei stagioni il sodalizio tra Ivan Rakitic e il Barcellona sembra davvero vicino alla conclusione. Il centrocampista croato non pare intenzionato a rimanere in Catalogna dopo le recenti incomprensioni e l’arrivo di Frenkie De Jong ad occupare un ruolo affine al suo. Così prende corpo l’ipotesi dell’addio. Il giocatore potrebbe anche rimanere in Spagna. Infatti, secondo Cadena Ser, l’Atletico Madrid avrebbe contattato il Barcellona per acquistare Rakitic. Il suo contratto scadrà nel giugno 2021 e la clausola rescissoria è di 125 milioni. Una cifra importante anche per le finanze dei Colchoneros. Ma l’eventuale partenza a parametro zero potrebbe giocare a favore della squadra madrilena.