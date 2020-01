Rakitic-Barcellona, prove d’addio? Contatti con un club di Premier

Il Barcellona potrebbe cedere presto Ivan Rakitic. Il divorzio tra il club catalano e uno dei migliori centrocampisti degli ultimi anni sembra davvero vicino, addirittura realizzabile in questa sessione di mercato. Lo riporta il Sun che rivela i contatti in corso tra i Blaugrana e il Manchester United. I Red Devils, dal canto loro, cercano un faro capace di illuminare il gioco di Ole Gunnar Solskjaer. Al momento è in corso un dialogo tra le due società, anche se è prematuro affermare che l’operazione possa realmente decollare.