Rakitic chiede chiarezza: “Felice al Barcellona ma aperto ad ogni possibilità”

Ivan Rakitic reclama chiarezza. Il centrocampista del Barcellona è da tempo uno dei giocatori maggiormente chiacchierati in ottica mercato. Il croato, accostato anche a squadre italiane come Milan, Inter e Juventus, sembrava non essere più nei piani dei blaugrana di Quique Setien.

Intervenuto ai microfoni di Sport 1, come riporta anche Goal, il classe 1988 ha fatto il punto sulla sua situazione facendo capire di essere felice a Barcellona ma allo stesso tempo di essere aperto ad altre soluzioni.

Rakitic: chiarezza e futuro

“Non sono arrabbiato con nessuno, ho ancora un ottimo rapporto con tutti all’interno del club e sono incredibilmente grato per tutto quanto è stato fatto fino ad oggi con il Barcellona”, ha esordito Rakitic. “Dopo tanto tempo che sono qui le persone mi parlano apertamente di tutto. In tal senso vorrei solo chiarezza per capire in quale direzione stiamo andando. Sento che in questo momento la direzione è comune. Non ho problemi con i rumors di mercato. Sono stati fatti molti titoli sul mio conto negli ultimi anni”. E ancora: “Io sono sempre aperto per ogni discussione con i responsabili del club e nel caso vorrei essere informato non da terzi. Quello che posso dire è che sono felice qui al Barcellona e anche mia moglie. Tutti sanno che qui sto bene. Quando firmo un contratto ho sempre intenzione di portarlo al termine. Allo stesso tempo voglio sentirmi importante per la società. Il piano è quello di restare, soprattutto dopo l’emergenza coronavirus sarà difficile per i vari club. Ripeto, io amo stare qui ma sono pronto a tutto e ad ascoltare qualsiasi cosa”.