Rakitic, in bilico il futuro a Barcellona: l’Inter ci prova

Il futuro di Ivan Rakitic non è affatto scontato. Il centrocampista croato è sempre stato considerato un pilastro del Barcellona, ma, dati l’arrivo di Frenkie De Jong e qualche intemperanza fuori dal terreno di gioco, il club catalano potrebbe cederlo nel corso di questa sessione estiva. Di fronte a questa ipotesi, il tecnico Ernesto Valverde non si è sbilanciato, ammettendo implicitamente che la cessione non è affatto un’utopia. L’Inter resta vigile: i nerazzurri, infatti, sognano il grande colpo a centrocampo. Rakitic garantirebbe qualità e quantità, dando alla formazione di Antonio Conte un deciso salto di qualità. Il sogno resta vivo anche se non sarà semplice per Beppe Marotta realizzare questa missione.