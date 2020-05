Rakitic, la richiesta al Siviglia che fa sperare le italiane…

Pensa al presente e a tornare in campo col Barcellona. Ma nei piani di Ivan Rakitic c’è anche il futuro non troppo lontano. Il croato del club catalano è al centro di diversi rumors di mercato che lo vorrebbero in partenza. Destinazione… sconosciuta. Per ora.

Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, infatti, il centrocampista è conteso da almeno tre squadre: Siviglia, Inter e Juventus. A dare qualche speranza alle due italiane è la richiesta del calciatore al club spagnolo: 3 anni di contratto a cifre simili a quelle percepite al Barcellona, ovvero 7,8 milioni di euro netti a stagione. Con questa proposta, Rakitic starebbe mettendo dei paletti che, per il momento, non sembrano essere accessibili al Siviglia. Ecco perché il club andaluso in cui milita il ds Monchi, potrebbe presto defilarsi dando una buona notizie a Inter e Juventus sempre molto attente alle vicende legate al croato.