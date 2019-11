Rakitic si allontana dalla Serie A: l’Atletico Madrid lo ha chiesto al Barcellona

In Italia sono molti i club di prima fascia che si sono messi sulle tracce di Ivan Rakitic dato per partente dal Barcellona che a sua volta si è mosso per individuare il sostituto. Stando al quotidiano spagnolo AS, i blaugrana sarebbero pronti a “pescare” dal nostro campionato. Nella lista dei possibili sostituti sono infatti finiti Fabian Ruiz e l’uruguaiano della Juventus Rodrigo Bentancur. Ivan Rakitić però, stando a quanto riporta Movistar, potrebbe trasferirsi all’Atlético Madrid la prossima estate. L’accordo potrebbe raggiungere i 45 milioni di euro. Nella stagione in corso, il 31enne croato ha giocato in campionato solo una partita da titolare con il club catalano. In totale, ha collezionato 16 partite, in cui ha segnato un goal e fornito un assist. L’estate scorsa, Rakitic è stato vicino a trasferirsi a Parigi al PSG, ma si rifiutò di entrare nell’operazione Neymar . Il croato potrebbe seguire la strada inversa tracciata da Antoine Griezmann, che ha lasciato l’Atlético per andare a giocare con il Barcellona.