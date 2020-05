Rakitic, tra futuro e il messaggio a… Lautaro Martinez

Barcellona chiama, Lautaro Martinez risponde? La telenovela di mercato legata al futuro dell’attaccante dell’Inter si rinnova con un altro tassello. Dopo le parole al miele di Setien, tecnico blaugrana, e quelle di Lionel Messi, arriva il messaggio del centrocampista croato Ivan Rakitic. Il classe parlando a Cadena Cope ha voluto dire la sua sul centravanti nerazzurro oltre che del proprio futuro…

Rakitic chiama Lautaro Martinez

Non lascia nulla al caso Rakitic quando c’è da parlare di mercato e del centravanti dell’Inter: “Punto sempre ad avere in squadra con me i giocatori più forti e Lautaro è al livello più alto, lo abbiamo notato ogni volta che abbiamo giocato contro l’Inter. Se verrà da noi sarò felice, ma adesso non posso dire altro a riguardo. Non sono protagonista in prima persona nella vicenda e non avendo alcun ruolo non posso dire altro”.

Mercato: il croato e il rinnovo

Molti rumors anche sul suo futuro. In scadenza nel 2021, Rakitic è stato cercato in passato anche da diversi club italiani come Milan, Juventus e anche Inter. Sul tema mercato, il croato ha detto: “Bartomeu non mi ha chiamato, ma può farlo da un momento all’altro. Non ho pensieri negativi, sono abituato a vedere il mio nome accostato ad alcune trattative o inserito nella lista dei partenti”, ha spiegato il centrocampista. “Posso solo dire che sono stato felice di aver ripreso gli allenamenti e di vestire di nuovo la maglia del Barcellona. Avevamo tutti voglia di correre e di passare la palla ad un compagno, piuttosto che calciarla contro un muro ed essere soli. Quello che voglio è vincere più titoli possibili. Mia figlia mi ha chiesto quando avremmo avuto un’altra coppa in casa. E ho risposto che presto ce ne sarebbero stati altri due. Quello che voglio adesso è pensare al Barcellona“. Ma poi l’apertura al Siviglia, altro club interessato al giocatore: “Chi mi conosce, sa che legame profondo ho con la Spagna. Torneremo a vivere a Siviglia prima o poi perché mia moglie vuole vedere più spesso la sua famiglia, ma a Barcellona stiamo molto bene”.