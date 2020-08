Ramsey, addio Juventus: il Newcastle vuole farlo diventare il calciatore più pagato della rosa

Aaron Ramsey potrebbe dire addio alla Juventus. Il centrocampista gallese potrebbe intraprendere di nuovo la via della Premier League dopo essere approdato solamente una stagione fa a Torino dall’Arsenal. Secondo quanto riporta il Sun il Newcastle sarebbe intenzionato a fare una maxi offerta al giocatore.

Ramsey: il più “ricco” del Newcastle

Il richiamo della Premier League potrebbe essere troppo forte per Ramsey, soprattutto se venisse confermata l’intenzione del Newcastle in termini economici. Stando a quanto si apprende dal tabloid britannico, la società vorrebbe rendere il centrocampista il più pagato dell’intera rosa. Si parla di ben 400mila sterline a settimana ovvero cifre molto simili a quelle che percepisce alla Juventus. Con questi numeri sarebbe il calciatore più pagato di tutta la squadra. Nell’ultima annata Ramsey ha preso parte a 24 partite del campionato italiano, segnando 3 gol. Non certo numeri da capogiro per lui.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE