Ramsey, desiderio Arsenal: la Juve pensa allo scambio, i nomi

Ramsey vuole tornare all’Arsenal: la Juventus valuta l’opzione migliore, che potrebbe essere lo scambio con un giovane

Tra chi ha sfruttato l’Europeo per rilanciarsi in ottica mercato c’è sicuramente Aaron Ramsey , in uscita dalla Juventus . Il club bianconero l’ha iscritto nella lista dei cedibili, ma tutte le offerte pervenute finora al gallese non lo soddisfano. Difficile arrivare a quei 7 milioni di ingaggio che percepisce a Torino, così, come riporta Calciomercato.com, sta prendendo corpo un’idea che andrebbe incontro alle esigenze di Ramsey, ovvero il ritorno all’Arsenal.

RITORNO ALL’ARSENAL? - È questo il suo desiderio, tornare nel club che ne valorizzò al meglio le qualità. Per i Gunners sarebbe disposto anche a rinunciare a parte dell’ingaggio, ma non è semplice trovare l’intesa per l’operazione. Prima di tutto perché – si legge – il club londinese non ha intenzione di spendere soldi per il cartellino di Ramsey, per questo lo riaccoglierebbe a parametro zero. Alla luce delle congiunture economiche negative, la Juve non può permettersi un lusso del genere, per questo vorrebbe imbastire uno scambio con l’Arsenal: impossibile chiedere un big, magari un giovane. Nel mirino di Cherubini, ds bianconero, ci sarebbe l’attaccante classe 2001 Balogun, su cui però ci sono grandi aspettative da parte dei Gunners. La ricerca continua, in attesa dell’incastro giusto per salutare Ramsey.