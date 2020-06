Ramsey in uscita: la Juventus ha ricevuto due offerte dalla Premier League

Aaron Ramsey potrebbe lasciare la Juventus dopo appena una stagione. Il centrocampista gallese non pare aver convinto l’ambiente bianconero che starebbe valutando la sua cessione dopo un solo anno di poche partite giocate e tanti problemi fisici.

Il gallese, come scrive il Sun ha tanto mercato in Premier League dove almeno due società sarebbero interessate al suo acquisto. Ci sarebbero Tottenham e Manchester United sulle orme di Ramsey. Per la Juventus potrebbe trattarsi anche di un’ottima operazione dato che l’arrivo del calciatore a Torino era stato un affare a parametro zero. La dirigenza bianconera ci pensa con Paratici che ha già diverse idee…