Ramsey può raggiungere Chiellini in MLS: c’è l’idea Charlotte FC

Adesso, per il gallese si profila un futuro in MLS. Ebbene sì, perché secondo il Daily Mail, per lui ci sarebbero gli States. Per la precisione i Charlotte FC sarebbero pronti a chiudere il colpo in entrata. Ramsey potrebbe quindi raggiungere i tanti ex Serie A che in questa sessione di calciomercato si sono diretti in America, come Chiellini e Bernardeschi, suoi ex compagni alla Juventus, ma anche Insigne e Criscito. Staremo a vedere cosa farà il centrocampista.