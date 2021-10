Raspadori, l’agente non esclude cessione a gennaio

L'attaccante neroverde piace a molti top club di Serie A

Tullio Tinti, procuratore di Raspadori, attaccante del Sassuolo, dopo la riunione dell'Assoagenti, ha parlato di possibili trattative per il suo assistito. Sulla trattativa con l'Inter di quest'estate, Tinti, ha rivelato: "Non sempre le notizie sono vere. Il calciomercato appena passato è stato difficile ed ora non è il momento di parlare di queste cose. Il ragazzo vuole giocare nel Sassuolo e vuole fare i passaggi giusti. E' intelligente e non sbaglia mai di una virgola. Addio a gennaio? Non lo so, per il momento non ci sono le prospettive ma nel calcio può succedere di tutto. Sono i club a decidere se cedere o meno un giocatore. Dobbiamo smetterla di pensare che sono i procuratori a spostare i calciatori".