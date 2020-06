Ravanelli ammette: “Vorrei diventare ds del Marsiglia. E Higuain…”

L’ultima stagione è risultata piuttosto complicata per l’Olympique Marsiglia a livello societario. L’ultimo colpo di scena è stato l’addio di Andoni Zubizarreta, ds catalano di grande esperienza. Tuttavia, in soccorso del club biancoazzurro spunta un ex davvero speciale. Si tratta di Fabrizio Ravanelli, che dimostra di avere le idee molto chiare come ha spiegato a ‘Le Phoceen’ in un’intervista: “Mi interessa il ruolo da direttore sportivo del Marsiglia. Il club mi è rimasto nel cuore. Appena arrivato, mi sono subito innamorato della città e dei tifosi”. Poi un’idea di mercato: “Higuain potrebbe essere un giocatore importante per l’OM in Champions. Ci sono possibilità che lasci la Juve e a 32 anni potrebbe magari essere preso in prestito”.