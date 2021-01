Ravanelli consiglia la Juventus: “In attacco prenderei Giroud o Mandzukic”

L’ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli consiglia i bianconeri su come rinforzare il proprio reparto offensivo: “Io prenderei Giroud – dichiara l’ex calciatore ai microfoni di Radio Sportiva – , è un attaccante importantissimo che sa difendere la palla, fa salire la squadra, è veloce in area di rigore ed è forte nel gioco aereo. Credo sia un giocatore importante per l’economia della squadra, ma se ci fosse la possibilità, fossi nella Juventus, riprenderei Mandzukic”.