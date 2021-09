Rayo Vallecano, preso Radamel Falcao

L'ex dello United riparte dalla Liga

L'attaccante colombiano Radamel Falcao, 35 anni, giocherà per il Rayo Vallecano. Le parti hanno concordato un contratto fino al 2023. L'accordo sarà annunciato ufficialmente a breve. Falcao si unirà al club da svincolato, dopo aver rescisso il suo contratto con il Galatasaray. Falcao si trova in Turchia da settembre 2019 e la scorsa stagione ha giocato 18 partite in cui ha segnato 9 gol e fornito 2 assist. Falcao è noto per le sue grandi prestazioni al Monaco (140 partite, 83 gol), River Plate (107 partite, 45 gol), Atlético (91 partite, 70 gol), Porto (87 partite, 72 gol) e Manchester United (29 partite , 4 gol).