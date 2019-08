Real, assalto a Neymar: ecco la proposta del PSG

Il mercato del Real Madrid non si è ancora concluso. C’è spazio ancora per un grande colpo. I Blancos stanno continuando a sondare il terreno per l’arrivo di Neymar. L’attaccante brasiliano vorrebbe lasciare il Paris Saint-Germain, ma prima serve un possibile acquirente disposto ad assecondare le richieste del club francese. Le Merengues si sono fatte avanti, ma la richiesta dei parigini sembra le abbia indotte a fare un passo indietro. Secondo fonti spagnole, infatti, il PSG ha chiesto di inserire il baby talento verdeoro Vinicius Junior nella trattativa. Risposta negativa da Madrid e torna nuovamente il gelo tra le due parti. Ma la trattativa non è ancora finita e può regalare altri colpi di scena.