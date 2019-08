Real, assalto a Neymar: proposta una contropartita tecnica

Un top player tira l’altro. Almeno questa è l’idea del Real Madrid. I Blancos non si accontentano dei super acquisti messi a segno e dell’ottima base di partenza e stanno cercando di piazzare altri colpi in entrata. In attacco il nome più caldo è quello di Neymar. Il fantasista brasiliano è in rottura con il Paris Saint-Germain e vorrebbe cambiare aria. Così, le Merengues avrebbero fiutato l’affare. E secondo Sky Sport sarebbe già arrivata la prima offerta: il cartellino di Luka Modric in cambio del campione ex Barça. Attualmente la proposta sembra essere stata declinata, ma la trattativa resta assolutamente viva. E da Barcellona iniziano a materializzarsi gli spauracchi peggiori.