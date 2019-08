Real, assist da Mathias Pogba: “Mio fratello perfetto con Zidane”

Il calciomercato si prepara a vivere le sue ultime giornate ed i colpi di scena possono presentarsi da un momento all’altro. Chi spera di piazzare un ultimo colpo è il Real Madrid che continua a corteggiare Paul Pogba. Un assist indiretto a questa trattativa arriva da parte di Mathias Pogba, il fratello del centrocampista del Manchester United. Queste le suo parole al quotidiano spagnolo AS: “Tutti sanno che Paul sarebbe fantastico per il Real Madrid e Zidane. Sono il Real Madrid e il Manchester United a dover parlare. Non so cosa accadrà, non sono all’interno del Bernabéu. Nel calcio non sai mai… Non so cosa dire… Zidane ha sempre parlato molto bene di mio fratello, è un onore. Un’altra cosa è che lo assecondino le due società”.