Real, James sul mercato: Everton scavalcato, c’è una spagnola in pole

Il futuro di James Rodriguez sembra ormai segnato: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, il giocatore sarebbe a un passo dall’addio al Real Madrid. L’attaccante colombiano ha comunque un discreto mercato. L’Everton ha messo gli occhi su di lui da diverso tempo su suggerimento del proprio tecnico Carlo Ancelotti, che lo volle con i Blancos nel 2014 dopo il Mondiale. Tuttavia al momento in pole ci sarebbe un altro club: l’Atletico Madrid. I Colchoneros stanno spingendo per avere in squadra il colombiano. Al momento avrebbero proposto al Real un pagamento di 10 milioni da versare subito e altri 25 nell’estate seguente, per un totale di 35.