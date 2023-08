Real, Kroos aspetta Mbappé: “Ho il cane, ma le tartarughe arriveranno…”

Intervenuto ai microfoni di Einfachmal Luppen, podcast che il calciatore condivide con il fratello, Toni Kroos ha parlato di quello che è l'argomento trend a Madrid. Ci riferiamo al trasferimento di Kylian Mbappéal Real Madrid ovviamente, con il centrocampista che ne ha parlato in una maniera quasi celata, ma che è comunque risultata chiara a tutti: "Ho un nuovo cane. Ma le tartarughe non le dimentico, solo che non sono ancora arrivate... Sono in pianificazione, ma arriveranno", Queste le sue parole, con tanto di allusione a Kylian per la forma del viso che secondo il tedesco somiglia a una tartaruga.