Real Madrid al lavoro sul mercato in uscita: tre big possono lasciare

Non sarà un’estate all’insegna dei grandi colpi per il Real Madrid. O almeno non senza alcune rinunce. Infatti i Blancos dovranno fronteggiare la crisi economica derivante dall’emergenza Coronavirus e non potranno evitare di dover fare un mercato in uscita piuttosto ricco. Infatti le cessioni potranno finanziare gli eventuali colpi in entrata. Così a Madrid si è già iniziato a pianificare l’estate. Spuntano i nomi dei possibili sacrificabili: secondo quanto riportato dal Daily Mail, ci sarebbero tre big pronti a lasciare la capitale spagnola. Si tratta di Gareth Bale, James Rodriguez e Lucas Vazquez. Il gallese ha estimatori in Inghilterra, ma è stato accostato anche all’Inter. Il colombiano, invece, è corteggiatissimo dall’Everton di Carlo Ancelotti. Attraverso le loro cessioni, il Real potrebbe accumulare una somma sufficiente per piazzare un colpo importante in entrata. Il grande obiettivo è Kylian Mbappé.