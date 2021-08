Real Madrid, Ancelotti: “Il club lavora per acquistare Mbappé”

Trattativa complessa per il centravanti del PSG

L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha rifiutato di commentare il possibile trasferimento dell'attaccante del PSG Kylian Mbappé. "Bisogna discutere della partita che abbiamo vinto contro il Betis, visto che al mercato ci pensa il club. Il Real sta lavorando al trasferimento del francese ed è questa l'unica cosa che so. Ma ora non conosco i dettagli dell'operazione”, ammette Ancelotti. Mbappe è vicino al trasferimento al Real Madrid ma la trattativa è complessa. Il PSG ha rifiutato la seconda offerta del Real, il club madrileno ha offerto ai parigini 170 milioni più 10 milioni di euro come bonus al calciatore. Ora Mbappé spera che il Real faccia una terza offerta.