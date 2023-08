Real Madrid, Ancelotti: “Mbappé? Non faremo altri acquisti in attacco”

Presentatosi in conferenza stampa, Carlo Ancelotti ha dribblato tutte le domande riguardo il mercato e, in particolare, Kylian Mbappé. L'attaccante vuole rimanere a Parigi un altro anno, ma in tanti sono convinti che fino alla chiusura del mercato tutto possa accadere. Non secondo l'allenatore del Real Madrid, che ha allontanato le voci e concentratosi sul campo: "Non ci serve nessun acquisto in attacco e non arriva nessuno. In precampionato abbiamo segnato tanti gol e creato diverse occasioni, perché Joselu è bravo in area di rigore e Brahim ad inserirsi tra le linee. Io sono soddisfatosi e penso che siamo a posto così".