Real Madrid, Ancelotti vuole con sé un suo ex attaccante

Ancelotti punta Richarlison, attaccante allenato la scorsa stagione all’Everton

In casa Real Madrid si respira aria di rifondazione. Diversi gli elementi che conducono in questa direzione, come il ritorno di Carlo Ancelotti dopo l’addio di Zinedine Zidane e la fine della epica storia di Sergio Ramos con la maglia delle Merengues. Seguiranno acquisti sul mercato per riaprire un ciclo vincente. Uno, l’ex tecnico del Milan vorrebbe portarselo dall’Everton, squadra allenata nella scorsa stagione.

Stando a quanto riporta l’edizione inglese di Goal.com, Ancelotti vorrebbe con sé al Real Madrid Richarlison, attaccante brasiliano impegnato in Copa America. Il tecnico italiano – si legge – avrebbe contattato direttamente il centravanti dei Toffees per convincerlo a sbarcare in Liga. Per ora si parla di un semplice sondaggio, che prossimamente potrebbe trasformarsi in interesse concreto.