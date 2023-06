Real Madrid, anche Modric dice “addio”: volerà in Arabia Saudita

Un altro tassello del grande RealMadrid dalle tre Champions consecutive saluta. Il momento, prima o poi, doveva arrivare e sembra possa andare in scena proprio quest'estate, con Luka Modric che saluterà i blancos in via definitiva. Una scelta da ricondurre sicuramente all'età dell'esperto centrocampista, 37 anni, e la decisione di non lasciare la Nazionale. A ciò si va ad aggiungere la mostruosa offerta di mercato da parte dell'Arabia Saudita, pronti a riempire d'oro il croato con un contratto da 120 milioni di euro netti per tre stagioni. Dunque, secondo quanto rivelato da OkDiario, Luka avrebbe deciso di abbassare i ritmi ed approdare in un campionato sicuramente più "leggero" come la Saudi Pro League. Così da garantire il proprio supporto anche per la Croazia. Ricordiamo che il giocatore può trasferirsi a parametro zero visto l'imminente scadenza del contratto.