Real Madrid, assalto a un giocatore del Bayern Monaco: le ultime dalla Spagna

Il Real Madrid lavora in vista della prossima stagione e ha messo, come è noto, Alphonso Davies nel mirino. Il terzino canadese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 con il Bayern Monaco e le trattative per il rinnovo non procedono. Il classe 2000, infatti, sarebbe pronto per una nuova avventura e vorrebbe trasferirsi proprio al Real Madrid. Il club spagnolo ha già pronta l'offerta per convincere il club bavarese a cedere una delle proprie stelle a giugno, ma potrebbe anche tentare un affondo già nel mercato di gennaio. La squadra di Carlo Ancelotti, nonostante un buon avvio di stagione in campionato e coppa, ha bisogno di qualche tassello per ritentare l'assalto alla UEFA Champions League. Secondo quanto riportato da Sport1, un tentativo per Davies potrebbe essere fatto già nelle prossime settimane.