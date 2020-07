Real Madrid attivo sul mercato: trovato l’erede di Casemiro

In casa Real Madrid si programmano al meglio le prossime mosse sul mercato. I Blancos non si accontentano dell’eventuale conquista della Liga e progettano una campagna acquisti di altissimo livello. In attacco il nome più blasonato è quello di Kylian Mbappé, anche se si tratta di una trattativa assai complicata, a causa delle richieste esorbitanti del Paris Saint-Germain. Ma il reparto avanzato non è il solo a richiedere interventi.

EREDE

In mezzo al campo il Real ha deciso di trovare l’erede di Casemiro che non garantisce un rendimento elevatissimo anche per le prossime stagioni. Serve linfa nuova. Così il centrocampista brasiliano verrebbe progressivamente sostituito da Declan Rice, talento ventunenne di proprietà del West Ham. Il giocatore piace anche a Manchester United e Chelsea. Lo riporta Don Balon.