Real Madrid-Brahim Diaz, luna di miele già finita? L’addio è possibile

Era la fine di settembre quando Brahim Diaz riuscì a ritagliarsi il primo momento di gloria della propria carriera con la maglia del Real Madrid . L’ex fantasista del Milan, rientrato alla base al termine della scorsa stagione dopo tre anni in prestito in rossonero, realizzò contro il Las Palmas il primo gol con la maglia dei Blancos, nonostante il dolore per una spalla lussata.

Uscito tra gli applausi, tuttavia, Diaz non è riuscito a svoltare neppure dopo quella prodezza. Schiacciato dalle tante stelle della rosa di Ancelotti e in particolare dall’esplosione di Jude Bellingham, da quel giorno Brahim ha giocato per appena 13 minuti, frutto di due subentri a risultato già definito contro Girona e Osasuna, prima della comparsata per appena due minuti contro il Siviglia.