Real Madrid, Calderon critica Florentino Perez: “Cessione di Ronaldo alla Juventus un grosso errore”

L’ex presidente del Real Madrid Ramon Calderon ha criticato l’attuale capo del club Florentino Perez per aver venduto Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il numero 7 bianconero si è trasferito da Madrid a Torino nell’estate del 2018 dopo aver vinto il suo quinto Pallone d’Oro e la sua quinta Champions League poi in Italia, segnando 74 gol e facendo 19 assist in sole 96 partite. Tuttavia, i Blancos non hanno goduto dello stesso livello di successo in Europa dopo la partenza di Ronaldo e Calderon ritiene che la cessione della stella portoghese alla Juventus sia stata una decisione sbagliata. “È stato un grosso errore di Perez venderlo per 110 milioni di euro dopo nove anni nella squadra”, ha detto Calderon a Goal . “È un peccato perché in Italia sta dimostrando di essere ancora uno dei migliori al mondo. Il suo atteggiamento e le sue condizioni naturali lo rendono imbattibile. Senza dubbio, è un esempio per i giovani che aspirano ad avere successo nel sport.”