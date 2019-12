Real Madrid, c’è l’offerta per Van de Beek: Florentino Perez lo preferisce a Pogba

Ci sarebbe Donny Van de Beek nel mirino del Real Madrid per le prossime finestre di mercato. Le merengues avrebbero pronta un’offerta da 55 milioni di euro per strapparlo all’Ajax. Stando a quanto riportato dal De Telegraaf, infatti, la posizione del club spagnolo sarebbe di assoluto pressing sulla società olandese che potrebbe cedere alle lusinghe di Florentino Perez in persona.

Infatti, da quanto si apprende, sarebbe proprio il presidente blancos a volere il classe 1997 e a preferirlo addirittura a Paul Pogba, grande nome accostato da diverso tempo al Real Madrid. Nonostante il tecnico madrileno Zidane sia di parere diverso, il patron avrebbe espresso il proprio gradimento a discapito del più blasonato francese ex Juventus. La sensazione è che già nelle prossime settimane il Real Madrid potrebbe sferrare l’assalto decisivo per Van de Beek. Se non a gennaio, in estate Florentino Perez potrebbe far sentire il proprio peso… anche a suon di milioni.