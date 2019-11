Real Madrid, Ceballos non tornerà per colpa di… Zidane

Un rendimento sempre al di sopra della sufficienza, che ne ha fatto un elemento imprescindibile nell’Arsenal di Unai Emery. Stiamo parlando di Dani Ceballos, centrocampista giunto in prestito secco in estate dal Real Madrid. Lo spagnolo, in Inghilterra, ha finalmente trovato la sua dimensione dopo due anni con poco spazio ai blancos. Le merengues, in vista della prossima stagione, riaccoglierebbero il giocatore a braccia aperte, ma lui, almeno al momento, non sarebbe entusiasta di ritornare.

ZIDANE – Secondo quanto raccolto da AS, Ceballos non avrebbe infatti alcuna intenzione di tornare a Madrid finché sulla panchina siederà Zinedine Zidane. Il centrocampista ritiene infatti di godere di poca stima da parte del tecnico francese.