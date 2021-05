Real Madrid, difficoltà per Mbappé: ecco il piano B

Il Real Madrid pensa a Sancho come alternativa a Mbappé

In casa Paris Saint-Germain si respira tensione in vista del finale di campionato, perché il titolo può sfuggire di mano in favore del Lilla, a +3 sui parigini a due giornate dal termine. Parallelamente, sul fronte rinnovi, il clima si è disteso: infatti, il dt Leonardo è riuscito a prolungare il contratto di Neymar, che ha firmato fino al 2025, mentre tiene ancora banco il futuro di Mbappé, in scadenza nel 2022.