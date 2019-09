Real Madrid, ecco il piano B a Pogba

Non si ferma mai il mercato del Real Madrid. I blancos, che in estate hanno messo a segno numerosi colpi, tra i quali il più importante è sicuramente quello che ha portato alla corte di Zinedine Zidane Eden Hazard, sono già al lavoro per il futuro. In particolare, la dirigenza delle merengues non ha ancora abbandonato il sogno di portare a Madrid Paul Pogba, centrocampista in forza al Manchester United. I Red Devils vorrebbero però convincere il francese a prolungare ulteriormente il suo contratto, con il Real che, di conseguenza, avrebbe già individuato un’alternativa all’ex juventino.

ERIKSEN – Secondo quanto raccolto da Sky Sports UK, i blancos, in caso di mancato arrivo di Pogba, sarebbero pronti ad andare all’assalto di Christian Eriksen, in scadenza di contratto con il Tottenham.