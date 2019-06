Real Madrid, fiducia per Pogba: non c’è fretta, ma interesse costante. Si può chiudere entro…

La trasmissione di Sky Sport dedicata al calciomercato aveva annunciato qualche giorno fa che il centrocampista Paul Pogba sta dando precedenza alla Juventus rispetto al Real Madrid, ma secondo l’edizione online del Mundo Deportivo i blancos sono tranquilli di poter chiudere l’operazione, senza fretta. Infatti, il francese classe 1993 potrebbe essere uno dei “soliti” colpi di Florentino Perez di fine agosto (fu così, ad esempio, per Ronaldo il Fenomeno nel 2002 e per Bale nel 2013). Il giocatore ha già espresso la volontà di iniziare una nuova avventura, ma non sarà facile convincere il Manchester United a sedersi ad un tavolo a trattare. La pressione del club della capitale spagnola proseguirà la pressione perché l’interesse è costante, ma come detto potrebbe essere l’ultimo colpo da novanta del calciomercato estivo. E la Juventus resta in attesa.