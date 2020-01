Real Madrid, Florentino Perez scherza: “Pogba? Non so chi sia…”

Curioso retroscena avvenuto al termine della Supercoppa di Spagna vinta dal Real Madrid contro l’Atletico Madrid. Florentino Perez, numero uno dei blancos, ha rilasciato alcune interviste nelle ore successive alla partita.

Dopo le dichiarazioni sul man of the match Valverde e sul futuro della squadra, ecco che il presidente è stato interpellato anche in ottica mercato. Come riporta AS, infatti, un giornalista arabo ha chiesto a Florentino Perez qualche novità su Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, da tempo accostato al Real Madrid. Curiosa la reazione del patron che ha risposto sorridendo: “Pogba? Non so chi sia…“. Un bel modo per non rispondere e non dare informazioni. Dalla sua risposta, però, potrebbe anche celarsi un raffreddamento della pista di calciomercato…