Real Madrid, gennaio si apre con cinque cessioni

Il Real Madrid rivoluzionerà la squadra appena si aprirà il mercato invernale

Il Real Madrid cederà Gareth Bale e Isco a gennaio e allo stesso tempo, potrebbero partire anche Eden Hazard, Mariano Díaz Mejía e Luca Jovic. Una vera rivoluzione per la squadra della capitale spagnola. I contratti di Bale e Isco scadono il 30 giugno 2022 ed è improbabile che vengano rinnovati. Per questo il Real Madrid vuole vendere i propri giocatori in inverno per guadagnare qualcosa. Il tecnico Carlo Ancelotti ha già dato il via libera alla cessione dei giocatori. Per quanto riguarda il futuro di Mariano Diaz, Luka Jovic ed Eden Hazard, il club madrileno vuole prima sentire i giocatori. Su Marcelo, il cui contratto scade anche in estate, si cercherà di rispettare la decisione del 33enne difensore che col Real ha vinto tutto.