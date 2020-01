Real Madrid, il sogno resta Pogba: ecco la strategia dei Blancos

Forse Zinedine Zidane potrebbe essere accontentato. Il Real Madrid continua a seguire il grande sogno del suo allenatore, Paul Pogba. Per liberare il centrocampista francese dal Manchester United, serve un’offerta convincente. E i Blancos stanno lavorando per realizzare una strategia ben definita. Secondo quanto riportato da AS, il mercato di gennaio servirà alle Merengues per cedere alcuni esuberi come Brahim Diaz e Mariano Diaz. I soldi intascati dalle cessioni diventeranno un prezioso tesoretto per arrivare alla somma ideale per convincere il Manchester United a lasciar partire Pogba.