Real Madrid, individuato il nuovo Haaland: Perez pronto a fare follie

In casa Real Madrid c’è un’ossessione che non passa mai: vincere tutto e sempre. Per costruire una squadra capace di realizzare i sogni del popolo “blanco”, però, serve tempo e una capacità di mettere insieme tutti i vari tasselli. Le Merengues hanno imparato la lezione negli ultimi anni, specialmente traendo spunto dal lavoro certosino del Barcellona con i propri giovani. Così la società madrilena sta lavorando per allestire una formazione competitiva nel futuro più immediato, senza perdere di vista le stagioni che verranno. Perché i successi si costruiscono anche con lungimiranza.

HAALAND – Il grande colpo di mercato dell’anno è stato messo a segno dal Borussia Dortmund che ha acquistato Erling Haaland. Tuttavia il Real Madrid sembra aver già messo gli occhi sul nuovo crack del calcio internazionale. Un talento ancora più giovane del diciannovenne ex Red Bull Salisburgo: si tratta di Youssoufa Moukoko. Ha 15 anni, è nato in Camerun e ha nazionalità tedesca. Milita nelle giovanili del Borussia Dortmund, ma ha già convinto Florentino Perez a fare follie per lui. Lo riporta il portale spagnolo Don Balon.