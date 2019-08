Real Madrid, indizio di mercato: in vendita la maglia numero 16 di James Rodriguez

Una telenovela infinita: quale sarà il futuro di James Rodriguez? A Napoli credono ancora molto nell’arrivo del colombiano, ma oggi il Real Madrid ha iniziato a mettere in vendita la maglietta col numero 16 che appartiene proprio all’asso che nelle ultime due stagioni era in prestito al Bayern Monaco. Una sorpresa, come testimoniato dal giornale spagnolo Marca: della sua camiseta blanca non vi era alcuna traccia, ma ora negli store si può trovarla. È un indizio di mercato? Sicuramente ha fatto scalpore, ma il club azzurro continua a pressare per ottenere James Rodriguez per la prossima stagione, anche perché vi è un accordo di massima fra il giocatore e i partenopei ormai da tempo. Si prova ad acquisirlo in prestito, anche se Florentino Perez non è molto d’accordo…