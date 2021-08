Real Madrid, interrotta la trattativa per Mbappé

Il club spagnolo potrebbe tornare alla carica nelle prossime ore

Fumata nera almeno per oggi sul possibile trasferimento di Kylian Mbappé dal PSG al Real Madrid. I rappresentanti del club iberico, che sono a Parigi, hanno concluso le trattative con il ds Leonardo senza novità positive. Tuttavia, la situazione potrebbe ancora cambiare prima della chiusura del mercato prevista per domani alle 20. La seconda offerta di 170 milioni di euro e 10 milioni di euro sotto forma di bonus al calciatore non è stata ufficialmente respinta dal PSG, ma queste condizioni ancora non soddisfano i requisiti dei parigini. Il 22enne Mbappé è sotto contratto con il PSG fino a giugno del prossimo anno e se non rinnova andrà via a parametro zero.