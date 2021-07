Real Madrid, Isco ufficialmente sul mercato

Lo spagnolo non sarebbe più nei piani tecnici del Real Madrid. Rossoneri alla finestra, pronti a sfruttare l'occasione.

Secondo le indiscrezioni provenienti dal Mundo Deportivo , il trequartista spagnolo del Real Madrid Isco , sarebbe stato ufficialmente inserito nella lista delle cessioni da effettuare in casa blancos. Lo spagnolo, dopo un colloquio con il nuovo tecnico Ancelotti , non avrebbe avuto la garanzia della titolarità.

MILAN - Non si esclude a questo punto la pista che porta al Milan. Isco sarebbe il perfetto sostituto di Calhanoglu sulla trequarti. Ha qualità ed esperienza, elementi fondamentali per far crescere una squadra molto giovane come quella rossonera.