Real Madrid, James torna sul mercato: può rientrare in uno scambio

Sembrava l’inizio di un grande rilancio. La seconda avventura di James Rodriguez al Real Madrid si sta rivelando deludente tanto quanto la prima. Così, il giocatore potrebbe tornare nuovamente sul mercato a gennaio. Nella scorsa estate l’attaccante colombiano era stato accostato al Napoli, ma stavolta la sua destinazione sembra essere lontana dall’Italia. Si parla insistentemente di un suo passaggio in Premier League all’Arsenal in cambio del trasferimento di Pierre-Emerick Aubameyang nella capitale spagnola. Lo riporta il Mundo Deportivo. Il Napoli, per il momento, resta in attesa di capire quali saranno le intenzioni del Real Madrid.