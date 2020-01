Real Madrid, Jovic non convince: ecco il piano per Lautaro Martinez

Doveva essere il colpo dell’estate, ma l’approdo di Luka Jovic al Real Madrid si sta rivelando più complicato del previsto. Infatti, l’attaccante serbo non ha convinto Zinedine Zidane e il suo rendimento è stato piuttosto deludente con un solo gol realizzato in 15 presenze. Così i Blancos preparano l’ennesima rivoluzione. Il nuovo sogno del Real si chiama Lautaro Martinez. Il bomber argentino è esploso in questa stagione all’Inter, dando un apporto significativo alla causa di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Sport, i Blancos sarebbero disposti a offrire ben 94 milioni di sterline pur di avere il “Toro” in squadra. E pare che il Real sia disposto ad alzare l’offerta per mettere sotto contratto Lautaro già a gennaio. L’Inter alza il muro. Basterà contro le Merengues?