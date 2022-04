Real Madrid, Kanté può essere un’opportunità galactica…

Possibile affare di mercato per i blancos

Redazione ITASportPress

Il colpo galactico per il prossimo mercato del Real Madrid potrebbe non essere solamente l'arrivo di un attaccante. Se i nomi che attirano maggiormente l'attenzione sono sempre quelli di Haaland e Mbappé, la novità potrebbe essere rappresentata da un centrocampista. Non uno qualunque.

Da quanto si apprende dalla Spagna, e precisamente dal quotidiano AS, sarebbero diverse le opzioni per il centrocampo del Real Madrid in vista della prossima stagione. Le Merengues sono a caccia di innesti per il futuro e la squadra di Ancelotti potrebbe vedere un rinforzo davvero incredibile. Si parla di N'Golo Kanté, giocatore del Chelsea.

Non esiste, al momento una trattativa, ma i Blancos sarebbero estremamente attenti alle vicende di casa Chelsea con i beni congelati ad Abramovich e le possibili conseguenze sul mercato in futuro. Il colpo Kanté potrebbe essere una possibilità. Anzi, un'opportunità come lo era stato Alaba, arrivato dopo l'addio al Bayern Monaco. Staremo a vedere se il Real metterà davvero a segno questo colpo col francese che si troverebbe in una mediano già composta da big del calibro di Modric, Kroos e Casemiro oltre al giovane Camavinga, suo connazionale.